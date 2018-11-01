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    Московский Кредитный Банк запускает спецпредложение на время «Черной пятницы»

    Сегодня, 17:26
    Московский Кредитный Банк запускает спецпредложение на время «Черной пятницы»

    Московский Кредитный Банк решил приобщиться к проведению "Черной пятницы”, в связи с чем для держателей карт банка предусмотрено спецпредложение. Последнее рассчитано на три дня, предлагая кэшбэк 10% от потраченной суммы в виде бонусных баллов.

    Акция будет запущена уже 23 ноября, в "Черную пятницу”. При покупке любого товара из категорий обувь, аксессуары или одежда можно получить на карту бонусы в размере 10% от потраченной суммы. Действие спецпредложения распространяется на 25 ноября, когда в связи с Днем Матери с кэшбэком предлагается приобрести товары в цветочном магазине. Распространяется акция в том числе на онлайн-покупки. 26 ноября МКБ в честь Киберпонедельника обеспечит возврат части затрат за покупку электроники и софта.

    Один вырученный на кэшбэке бал после конвертации превратится в один рубль. Всего за период 23, 25 и 26 ноября владельцы карт Московского Кредитного Банка могут выручить 3 000 баллов. Бонусы будут начисляться поверх тех баллов, что накапливаются при совершении покупок в рамках программы "МКБ Бонус”.

    Перевод бонусов в рубли с последующим зачислением на счет клиента МКБ должен произойти до 28 декабря. Стать участником бонусной программы или ознакомиться с подробностями посвященного "Черной пятнице” предложения можно на сайте банка.

     

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