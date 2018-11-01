Свои посты покинули председатели двух комитетов Курской области

Своих постов лишились еще двое руководителей областных комитетов – промышленности, транспорта и связи, а также ЖКХ и ТЭК. Сергей Шаталов, ранее временно исполнявший обязанности председателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области, написал заявление в связи с выходом на пенсию. Его обязанности возложены на первого заместителя комитета Юрия Овсянникова. Светлана Яковченко временно исполняла обязанности председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области. Теперь они возложены на заместителя председателя комитета Николая Третьякова.



