Центрально- Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие в акции Банка России «Единая неделя мелочи»

22 ноября 2018 года, г. Воронеж. В 16 офисах Сбербанка в Центральном Черноземье можно будет обменять накопившуюся мелочь на памятные банкноты и монеты Банка России без взимания комиссии. Условия акции и имеющийся ассортимент памятных банкнот и монет необходимо уточнять в этих офисах Сбербанка.

Для удобства монету перед обменом следует отсортировать по номиналу.





Акция продлится в период с 26 ноября по 2 декабря 2018 года.





Прием и обмен монет в рамках акции Банка России проводится в следующих подразделениях Сбербанка





в Воронеже:

г. Воронеж, уд. Платонова, д.8, дополнительный офис №9013/0175

г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 215, дополнительный офис №9013/0116

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 56, дополнительный офис №9013/0200

г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/10, дополнительный офис №9013/0177





в Белгороде:

г. Белгород, ул. Костюкова, д. 63, дополнительный офис №8592/020

г. Белгород, бульвар Народный, д. 89, дополнительный офис №8592/047

г. Белгород, Гражданский проспект, д. 52, Отделение №8592/8592





в Липецке:

г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2, Отделение №8593/8593

г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 110А, дополнительный офис №8593/050

г. Липецк, ул. Стаханова, д. 41, дополнительный офис №8593/105





в Тамбове:

г. Тамбов, ул. Советская, д. 119, дополнительный офис №8594/077

г. Тамбов, ул. Носовская, д. 8, стр.26, дополнительный офис №8594/08463





в Орле:

г. Орел, ул. Комсомольская, д. 66, дополнительный офис №8595/018

г. Орел, ул. Металлургов, д. 32, дополнительный офис №8595/020





в Курске:

г. Курск, ул. Дейнеки, д. 1, дополнительный офис №8596/044

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 4/2, дополнительный офис №8596/0150





В обычные дни в офисах Сбербанка также принимаются монеты в обмен на купюры Банка России. Залежавшуюся мелочь можно обменять на бумажные деньги, пополнить ими вклад или внести при проведении платежей. Операции проводятся при наличии у клиента паспорта.



