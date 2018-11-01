поиск по сайту
 

    Центрально- Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие в акции Банка России «Единая неделя мелочи»

    Сегодня, 11:20
    Центрально- Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие в акции Банка России «Единая неделя мелочи»
    22 ноября 2018 года, г. Воронеж. В 16 офисах Сбербанка в Центральном Черноземье можно будет обменять накопившуюся мелочь на памятные банкноты и монеты Банка России без взимания комиссии. Условия акции и имеющийся ассортимент памятных банкнот и монет необходимо уточнять в этих офисах Сбербанка.
     
    Для удобства монету перед обменом следует отсортировать по номиналу. 

    Акция продлится в период с 26 ноября по 2 декабря 2018 года. 

    Прием и обмен монет в рамках акции Банка России проводится в следующих подразделениях Сбербанка

    в Воронеже: 
    г. Воронеж, уд. Платонова, д.8, дополнительный офис №9013/0175
    г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 215, дополнительный офис №9013/0116
    г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 56, дополнительный офис №9013/0200
    г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/10, дополнительный офис №9013/0177

    в Белгороде:
    г. Белгород, ул. Костюкова, д. 63, дополнительный офис №8592/020
    г. Белгород, бульвар Народный, д. 89, дополнительный офис №8592/047
    г. Белгород, Гражданский проспект, д. 52, Отделение №8592/8592

    в Липецке:
    г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2, Отделение №8593/8593
    г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 110А, дополнительный офис №8593/050
    г. Липецк, ул. Стаханова, д. 41, дополнительный офис №8593/105

    в Тамбове:
    г. Тамбов, ул. Советская, д. 119, дополнительный офис №8594/077
    г. Тамбов, ул. Носовская, д. 8, стр.26, дополнительный офис №8594/08463

    в Орле:
    г. Орел, ул. Комсомольская, д. 66, дополнительный офис №8595/018
    г. Орел, ул. Металлургов, д. 32, дополнительный офис №8595/020

    в Курске:
    г. Курск, ул. Дейнеки, д. 1, дополнительный офис №8596/044
    г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 4/2, дополнительный офис №8596/0150

    В обычные дни в офисах Сбербанка также принимаются монеты в обмен на купюры Банка России. Залежавшуюся мелочь можно обменять на бумажные деньги, пополнить ими вклад или внести при проведении платежей. Операции проводятся при наличии у клиента паспорта.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама