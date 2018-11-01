поиск по сайту
 

    22-летняя курянка оплатила 158 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

    Сегодня, 11:35
    22-летняя курянка оплатила 158 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля
    Судебные приставы взыскали долг с 22-летней жительницы Курска. Владелица Nissan Qashqai накопила крупную сумму задолженности по штрафам ГИБДД, но погасила ее только ареста транспортного средства. Уточняется, что у курянки было 158 штрафов ГИБДД на 120 тысяч рублей. Девушку уведомили о непогашенных штрафах, но оплачивать их она не торопилась. Тогда пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, он составил 152 тысячи рублей. Должницу  вызвали на прием. Девушка приехала в отдел судебных приставов по Сеймскому округу на своем «Ниссане». Пристав сразу же наложил арест на иномарку. Это  подействовало на девушку моментально, уже на следующий день она полностью выплатила долг и исполнительский сбор - это 272 тысячи рублей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама