22-летняя курянка оплатила 158 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

Судебные приставы взыскали долг с 22-летней жительницы Курска. Владелица Nissan Qashqai накопила крупную сумму задолженности по штрафам ГИБДД, но погасила ее только ареста транспортного средства. Уточняется, что у курянки было 158 штрафов ГИБДД на 120 тысяч рублей. Девушку уведомили о непогашенных штрафах, но оплачивать их она не торопилась. Тогда пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, он составил 152 тысячи рублей. Должницу вызвали на прием. Девушка приехала в отдел судебных приставов по Сеймскому округу на своем «Ниссане». Пристав сразу же наложил арест на иномарку. Это подействовало на девушку моментально, уже на следующий день она полностью выплатила долг и исполнительский сбор - это 272 тысячи рублей.



