На курских дорогах снова будут ловить пьяных водителей

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД снова будут ловить нетрезвых водителей в Курске и в районах области. Напомним: управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Максимальная санкция - это лишение свободы на 2 года с лишением прав на 3 года. Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного 102. Телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.



