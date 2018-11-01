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    У жителя Курчатова украли коллекционные монеты и шкатулку

    Сегодня, 12:29
    У жителя Курчатова украли коллекционные монеты и шкатулку
    В полицию с заявлением о пропаже двух альбомов с коллекционными монетами и коллекционной шкатулки обратился 34-летний житель Курчатова. Мужчина подозревал в преступлении свою подругу из Курска, которая ночевала у него. Хозяин квартиры отлучился, а когда вернулся, девушка ушла. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемую 26-летнюю злоумышленницу. По ее словам, похищенные вещи она выбросила. Сейчас эта информация, а также обстоятельства произошедшего проверяются. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

     

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