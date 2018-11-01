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    На зиму переселили более 1500 пожилых курян

    Сегодня, 12:34
    На зиму переселили более 1500 пожилых курян
    В Курской области продолжают переселять граждан из «группы риска» к родственникам и в социальные учреждения. На зиму уже переехали более 1500 одиноких стариков, в том числе 90 в учреждения социального профиля. Более 60 пенсионеров отказались переезжать из своих домов – кто-то уверен, что собственных сил и здоровья хватит, кто-то боится оставлять дом без присмотра. Таких «отказников» берут на особый контроль – практически ежедневно их посещают сотрудники администраций районов, соцработники. В МЧС отметили: как и в предыдущие годы, будут организованы регулярные дежурства оперативных групп по контролю за пожарной обстановкой.

     

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