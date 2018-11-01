На Магистральном без отопления остались 12 домов

Сегодня в Курске произошла очередная коммунальная авария. На Магистральном проезде из-за внешней коррозии металла прорвало трубопровод. Специалисты "Квадры" проводят срочный ремонт ветхого участка теплосети. В работах задействованы три ремонтные бригады и спецтехника Курского филиала компании. На время ремонта отключили отопление. Без тепла остались 4 социальных учреждения и 12 жилых домов по Магистральному проезду - дома №№ 11в, 11д, 13д3, 13е, 15б, 17, 19, 21, 23, 24б, 26 и 26а.

Возобновить теплоснабжение потребителей обещают после 15:00.