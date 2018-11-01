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    Замначальника отдела курского МЧС подозревается в получении взятки

    Сегодня, 14:09
    Замначальника отдела курского МЧС подозревается в получении взятки
    Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курску и Курскому району регионального МЧС России. Его подозревают в получении взятки.
    По версии СК, в ноябре 2018 года на одном из предприятий Курска были обнаружены нарушения пожарной безопасности, в связи с чем его руководителю грозило привлечение к административной ответственности. Представитель МЧС за вознаграждение в 15 тысяч рублей о нарушениях в акте проверки не сообщил. Преступление совместными усилиями пресекли сотрудники ФСБ и МЧС.
    Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.Устанавливаются все обстоятельства преступления.
    Следователи не исключают, что были и другие пострадавшие от действий подозреваемого, их просят обращаться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области.

     

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