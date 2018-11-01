"Авангард" устраивает встречу с болельщиками

Сегодня в Областном Дворце молодёжи пройдёт торжественная встреча «Авангард» собирает друзей!», посвящённая 60-летию клуба.

В ней примет участие главная команда вместе с тренерами, ветераны курского футбола, молодёжная команда, воспитанники спортивной школы и их родители, а также болельщики клуба.

В 16 часов в конференц-зале подведут итоги уходящего года, расскажут о ближайших планах и ответят на вопросы болельщиков. Основное мероприятие - торжественная встреча начнётся в 17:00. Памятными подарками будут отмечены ветераны команды, а воспитанники футбольной школы, которые совмещают успехи на футбольном поле и за школьной партой, получат именные стипендии президента клуба. Перед гостями праздника выступит группа "Eddie BUben", а на большом экране Дворца молодёжи пройдёт премьера второго выпуска юмористического шоу «ФНЛ - Футбольная Несмешная Лига». После торжественной встречи все желающие смогут сфотографироваться с командой и получить автографы.