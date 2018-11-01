Частые коммунальные аварии заинтересовали прокуроров

Частые коммунальные аварии в Курске и области заинтересовали прокуратуру. Проверка показала, что в муниципалитетах следят за состоянием коммуникаций не на должном уровне. В частности, местные власти не исполняют запланированные мероприятия по модернизации инженерных сетей. Меж тем, значительный износ коммуникаций привел к систематическим прорывам и техническим неисправностям, потере тепловых и водных ресурсов, что напрямую влияет на размер тарифа и качество жилищно-коммунальных услуг. Прокуроры уже внесли представления в региональные органы власти и органы местного самоуправления. За неполный год надзорное ведомство выявило более 1600 нарушений в сфере ЖКХ, для устранения которых внесено 722 представления. К дисциплинарной ответственности привлечены 439 лиц, в суд направлено 85 исковых заявлений, возбуждено 12 уголовных дел.