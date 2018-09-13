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    Дом на Дзержинского обследует МЧС комплексом "Струна"

    Вчера, 15:51
    Дом на Дзержинского обследует МЧС комплексом
    Сегодня темой внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению ЧС стал дом по улице Дзержинского, 90. Ранее мы рассказывали: здесь возникли серьезные проблемы с кровлей. Обслуживающая организация представила результаты исследования, в них говорится о 70% износа конструкций и рекомендуется  полная замена несущих балок. В фонде капремонта усомнились в качестве проведенной экспертизы. Поэтому решили попросить помощи у МЧС, чтобы состояние дома обследовали с применением комплекса «Струна». От управляющей компании потребовали закрыть все слуховые окна и сквозные просветы на крыше, а также сделать ремонт в квартире, где обрушился потолок. В течение недели члены комиссии и руководство управляющей компании встретятся с жильцами дома, чтобы найти решение проблемы. 

     

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