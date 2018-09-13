Дом на Дзержинского обследует МЧС комплексом "Струна"

Сегодня темой внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению ЧС стал дом по улице Дзержинского, 90. Ранее мы рассказывали: здесь возникли серьезные проблемы с кровлей. Обслуживающая организация представила результаты исследования, в них говорится о 70% износа конструкций и рекомендуется полная замена несущих балок. В фонде капремонта усомнились в качестве проведенной экспертизы. Поэтому решили попросить помощи у МЧС, чтобы состояние дома обследовали с применением комплекса «Струна». От управляющей компании потребовали закрыть все слуховые окна и сквозные просветы на крыше, а также сделать ремонт в квартире, где обрушился потолок. В течение недели члены комиссии и руководство управляющей компании встретятся с жильцами дома, чтобы найти решение проблемы.