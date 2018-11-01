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    Куряне смогут поездом доехать до Кисловодска

    Сегодня, 08:02
    Куряне смогут поездом доехать до Кисловодска
    С 9 декабря изменится маршрут поезда "Кисловодск-Москва". Вместо столицы поезд будет приходить в Курск. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Сейчас до кавказских курортов курянам приходится добираться с пересадками или на самолете. Первый рейс из Курска отправится 10 декабря в 16.16, в Кисловодске поезд будет вечером 11 декабря. Время в пути - 26 часов. Маршрут из Кисловодска в Курска будет отправляться в 10.05, прибытие - в 12.00 следующего дня. Билет в плацкарте обойдется от 1400 рублей, купе стоит около 4 тысяч, СВ - более 8 тысяч рублей.

     

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