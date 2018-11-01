Максимальный размер детских пособий получают 58 курян

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет сейчас составляет 24,5 тысячи рублей. С 1 января 2019 года сумма подрастет до 26,2 тысячи рублей. Как сообщили в региональном Фонде социального страхования, в Курской области процент получателей пособий в максимальном размере невелик. Так, за октябрь их получили 58 курян. На порядок выше число получателей пособий «по минимальной шкале». В октябре таких было 252 человека, они получали выплаты за первого ребенка, а по уходу за вторым – 1630 человек.



