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    В Курске после убийства бульдога заведено уголовное дело

    Вчера, 16:28
    В Курске после убийства бульдога заведено уголовное дело
    Полиция завела уголовное дело в отношении 59-летнего курянина, который убил собаку. Подробности инцидента рассказали в УМВД. Утром 18 ноября в районе зоны отдыха на улице Серёгина мужчина убил американского бульдога, принадлежащего 39-летней курянке. Полиция установила: 59-летний подозреваемый передвигался на велосипеде, когда, по его словам, на него стала бросаться собака в наморднике без поводка. Он нанес ей удар перочинным ножом, после чего собака стала убегать. Сойдя с велосипеда, мужчина догнал животное и нанес еще 6 ударов, собака скончалась. Подозреваемый попытался скрыться, но его  задержали свидетели произошедшего и передали прибывшему наряду полиции. Для дальнейшего разбирательства курянина доставили в отдел, изъяли нож.
    В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому назначат наказание по совокупности совершенных противоправных действий.

     

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