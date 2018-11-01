Повреждение трубопровода оставило без воды и тепла более 20 тысяч курян

Повреждение трубопровода в Курске стало причиной нарушения горячего водоснабжения и теплоснабжения в 72 домах. В них проживают более 20 тысяч человек. Кроме того, тепла и горячей воды нет в 7-ми детских садах и одной школе, сообщили в Администрации Курской области. Причиной нарушения теплоснабжения стало повреждение подающего трубопровода на улице 50 лет Октября. По информации курского филиала «Квадры», место порыва обнаружили сегодня в 7 утра. Энергетики приступили к демонтажу поврежденного участка коммунальной сети. Планируется, что ремонтные работы завершатся в 14:00, дать отопление и горячую воду в дома курян специалисты обещают ближе к 17:00.



