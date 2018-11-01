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    Повреждение трубопровода оставило без воды и тепла более 20 тысяч курян

    Сегодня, 12:40
    Повреждение трубопровода оставило без воды и тепла более 20 тысяч курян
    Повреждение трубопровода в Курске стало причиной нарушения горячего водоснабжения и теплоснабжения в 72 домах.  В них проживают более 20 тысяч человек. Кроме того, тепла и горячей воды нет в 7-ми детских садах и одной школе, сообщили в Администрации Курской области. Причиной нарушения теплоснабжения стало повреждение подающего трубопровода на улице 50 лет Октября. По информации курского филиала «Квадры», место порыва обнаружили сегодня в 7 утра. Энергетики приступили к демонтажу поврежденного участка коммунальной сети. Планируется, что ремонтные работы завершатся в 14:00, дать отопление и горячую воду в дома курян специалисты обещают ближе к 17:00.

     

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