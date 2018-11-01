«Авангард» ушел на зимний перерыв на третьем месте

Курский "Авангард" в субботу одержал победу над петербуржским "Зенитом-2" в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча, состоявшаяся в субботу на стадионе "Трудовые резервы", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Артем Федчук и Андрей Батютин, у гостей отличился Николай Прудников. Таким образом куряне остались на 3-й строчке турнирной таблицы с 42-мя очками, у дубля "Зенита" последнее место и 8 баллов.