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    «Авангард» ушел на зимний перерыв на третьем месте

    Сегодня, 11:35
    «Авангард» ушел на зимний перерыв на третьем месте
    Курский "Авангард" в субботу одержал победу над петербуржским "Зенитом-2" в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча, состоявшаяся в субботу на стадионе "Трудовые резервы", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Артем Федчук и Андрей Батютин, у гостей отличился Николай Прудников. Таким образом куряне остались на 3-й строчке турнирной таблицы с 42-мя очками, у дубля "Зенита" последнее место и 8 баллов. 

     

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