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    Курский авиаполк получит еще два новых истребителя

    Сегодня, 11:44
    Курский авиаполк получит еще два новых истребителя
    Авиазавод «Иркут» передаст заключительную партию истребителей «Су-30 СМ» для комплектования Курской авиабазы. Как сообщили в пресс-службе Западного Военного округа, авиаобъединение получит еще пару истребителей поколения «4 плюс» для формирования новой эскадрильи. Очередная партия самолетов уже принята на заводе-изготовителе в Иркутске и подготовлена к перелету протяженностью более 5 тысяч километров. Истребители заменят по плану перевооружения истребители «МиГ-29СМТ». Завершится комплектование всего нового парка боевой авиационной техники в конце ноября.

     

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