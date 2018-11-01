Курский авиаполк получит еще два новых истребителя

Авиазавод «Иркут» передаст заключительную партию истребителей «Су-30 СМ» для комплектования Курской авиабазы. Как сообщили в пресс-службе Западного Военного округа, авиаобъединение получит еще пару истребителей поколения «4 плюс» для формирования новой эскадрильи. Очередная партия самолетов уже принята на заводе-изготовителе в Иркутске и подготовлена к перелету протяженностью более 5 тысяч километров. Истребители заменят по плану перевооружения истребители «МиГ-29СМТ». Завершится комплектование всего нового парка боевой авиационной техники в конце ноября.