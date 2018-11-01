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    В Доме Советов обсудили состояние теплосетей в Курской области

    Сегодня, 11:53
    В Доме Советов обсудили состояние теплосетей в Курской области
    Аварии на теплосетях стали темой сегодняшнего совещания в Доме Советов. Напомним, последнее ЧП, которое произошло в минувшую пятницу, оставило без отопления и горячей воды более 20 тысяч горожан и 8 социальных объектов. В субботу в «Квадре» отчитались о ликвидации последствий, а врио губернатора Курской области Роман Старовойт заявил, что берет вопрос под личный контроль.  Как сообщает РИА «Курск», на совещании заявили, что три населенных пункта - Курск, Рыльск и поселок Магнитный - к началу отопительного сезона подготовились со срывом необходимых сроков. В проблему будет вникать замгубернатора Алексей Смирнов. Ему также необходимо разобраться с внутриквартальными Курска, установить собственников всех участков и состояние коммуникаций. Роман Старовойт с учетом регулярных ЧП на теплосетях предложил создать специальные бригады, которые занимались бы оперативным контролем обстановки. Он отметил, что подготовку к следующему отопительному периоду необходимо начать уже сейчас, это касается и «Квадры», и управляющих компаний.
    Добавим, представители «Квадры» подчеркнули, что необходимо усилить работу и по сбору платежей с потребителей. На сегодня долг за тепло и горячую воду в Курской области достиг 650 миллионов рублей.

     

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