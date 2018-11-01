В Доме Советов обсудили состояние теплосетей в Курской области

Аварии на теплосетях стали темой сегодняшнего совещания в Доме Советов. Напомним, последнее ЧП, которое произошло в минувшую пятницу, оставило без отопления и горячей воды более 20 тысяч горожан и 8 социальных объектов. В субботу в «Квадре» отчитались о ликвидации последствий, а врио губернатора Курской области Роман Старовойт заявил, что берет вопрос под личный контроль. Как сообщает РИА «Курск», на совещании заявили, что три населенных пункта - Курск, Рыльск и поселок Магнитный - к началу отопительного сезона подготовились со срывом необходимых сроков. В проблему будет вникать замгубернатора Алексей Смирнов. Ему также необходимо разобраться с внутриквартальными Курска, установить собственников всех участков и состояние коммуникаций. Роман Старовойт с учетом регулярных ЧП на теплосетях предложил создать специальные бригады, которые занимались бы оперативным контролем обстановки. Он отметил, что подготовку к следующему отопительному периоду необходимо начать уже сейчас, это касается и «Квадры», и управляющих компаний.

Добавим, представители «Квадры» подчеркнули, что необходимо усилить работу и по сбору платежей с потребителей. На сегодня долг за тепло и горячую воду в Курской области достиг 650 миллионов рублей.