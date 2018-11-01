В Рыльске пожарные помогли девочке со сломанной ногой

В службу «Спасения-112» обратилась жительница Рыльска. Дома за закрытой дверью осталась её 13-летняя дочь. Девочка позвонила маме и рассказала, что неудачно прыгнула и сломала ногу. Встать самостоятельно и открыть двери она не может. На место направились пожарные. В квартиру на втором этаже пробрались, выбив окно. На полу лежала девочка. Пожарные открыли двери и впустили внутрь маму и медицинских работников. Врачи констатировали перелом ноги у ребенка в районе коленного сустава. Из-за сильной боли девочка не могла пошевелиться. Её доставили до кареты скорой помощи, однако миссия спасателей на этом не закончилась: вместе с медиками до больницы в машине ехал один из огнеборцев, который практически на руках держал девочку, так как она не могла лежать и сидеть из-за особенностей травмы. Ребенку уже оказали медицинскую помощь - уточнили в МЧС.



