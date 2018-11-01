Старовойт рассказал, почему отказался от охраны и "мигалки"

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт в интервью РИА Новости рассказал, почему решил отказаться от машины с «мигалкой» и личной охраны, а также попросил не перекрывать для него дороги. "Во-первых, мне охрана как руководителю субъекта Российской Федерации не полагается, я не являюсь охраняемым лицом. Что касается спецсигналов на машинах, я считаю, что дорожная сеть в Курске и по областным дорогам на сегодняшний день не настолько загружена, чтобы была необходимость в спецсигнале для ускорения движения. Я не вижу большого количества пробок и с этим не сталкиваюсь", — отметил Старовойт. Он рассказал, что для него улицы перекрыли только один раз, когда было представление в Доме Советов. "Там был полпред, он охраняемое лицо по закону и, видимо, для движения его кортежа были сделаны некоторые ограничения движения в городе", — отметил врио губернатора.

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