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    Льготники могут приобрести электронный билет на поезд в интернете

    Сегодня, 12:20
    Льготники могут приобрести электронный билет на поезд в интернете
    С 26 ноября в Курске стартует пилотный проект Фонда социального страхования «Электронный талон на проезд в поездах дальнего следования к месту лечения и обратно». Теперь талон, обеспечивающий право бесплатного проезда, в региональном отделении будут оформлять в сети. А получить электронный билет льготники смогут, не выходя из дома. Достаточно зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД», выбрать вкладку «Льготы/ФСС» и фильтр «Поезда по льготе ФСС».
    В этом году Курский соцстрах в бумажном формате выдал более 3,5 тысяч бесплатных талонов на проезд к месту лечения и обратно. По путевкам регионального комитета здравоохранения куряне поправляли здоровье в Москве, Петербурге, Кургане, Калининграде, Нижнем Новгороде, по путевкам соцстраха – в Ставропольском и Краснодарском краях. Оформлять билеты приходилось в кассе железнодорожного вокзала. Теперь это делать не нужно.

     

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