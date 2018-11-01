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    Российские рапиристки взяли серебро на этапе Кубка мира

    Сегодня, 12:26
    Российские рапиристки взяли серебро на этапе Кубка мира
    В Алжире завершился этап Кубка мира по фехтованию. Женская сборная России завоевала серебряные медали в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. За российскую команду на турнире выступали Анастасия Иванова, курянка Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина. В финале наши спортсменки уступили сборной Франции со счётом 36:37. В матче за бронзу сборная Италии одержала победу над командой Венгрии — 43:36.

     

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