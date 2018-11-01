Курян призывают избавиться от мелочи

В Курской области стартовала акция «Монетная неделя в ЦФО». Она продлится до 2 декабря. В эти дни куряне могут сдать в банки накопившуюся дома мелочь, чтобы вернуть монеты в оборот. Кредитные организации будут менять мелочь без комиссии на банкноты, а также открывать новые пластиковые карты с бесплатным годовым обслуживаем при зачислении монеты на счет карты. Сейчас в обращении находится примерно 66,5 млрд монет разного номинала на 73 млрд рублей. В среднем на каждого жителя, включая младенцев, их приходится по 455 штук. Но все реже монеты используют при расчетах. Как объяснил управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников, себестоимость чеканки монет выше, но и средняя продолжительность их «жизни» намного больше, чем у банкнот мелких номиналов. Если последние выходят из оборота после года использования, то монета «работает» 20-30 лет.



