Пьяному постояльцу курчатовской гостиницы не дали выпрыгнуть из окна

В Курчатове полицейские спасли 25-летнего мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна на 8 этаже. О намерениях курянина очевидцы сообщили в «Службу спасения-112». Приехавшие в центральную гостиницу Курчатова полицейские выяснили, что постоялец выбрался на карниз из окна номера на 8 этаже. По информации Курчатов ТВ, полицейские разделились на группы. Одни заговаривали молодому человеку зубы, вторые вошли в номер и затащили его в помещение. Выяснилось, что житель Курска несколько дней жил в гостинице Курчатова. В номере нашли 9 бутылок из-под виски. В какой-то момент молодой человек решился на опрометчивый поступок, который, к счастью, довести до конца не смог благодаря действиям полицейских.



