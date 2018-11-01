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    Пьяному постояльцу курчатовской гостиницы не дали выпрыгнуть из окна

    Сегодня, 17:09
    Пьяному постояльцу курчатовской гостиницы не дали выпрыгнуть из окна
    В Курчатове полицейские спасли 25-летнего мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна на 8 этаже. О намерениях курянина очевидцы сообщили в «Службу спасения-112». Приехавшие в центральную гостиницу Курчатова полицейские выяснили, что постоялец выбрался на карниз из окна номера на 8 этаже. По информации Курчатов ТВ, полицейские разделились на группы. Одни заговаривали молодому человеку зубы, вторые вошли в номер и затащили его в помещение. Выяснилось, что житель Курска несколько дней жил в гостинице Курчатова. В номере нашли 9 бутылок из-под виски. В какой-то момент молодой человек решился на опрометчивый поступок, который, к счастью, довести до конца не смог благодаря действиям полицейских. 

     

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