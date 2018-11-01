Кинофестиваль «Сталкер» возвращается в Курск

Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» возвращается в Курск. Договоренность достигнута в ходе 107-го Российского кинорынка, который состоялся в Москве. Фестиваль «Сталкер» пройдет в Курске в феврале 2019 года. Предположительно, он продлится 5 дней, в программе будет как документальное, так и художественное кино. Показы пройдут в Курске, один киносеанс запланирован в районе. Помимо этого, исходя из условий проведения фестиваля, киносеансы, с большой долей вероятности, состоятся в одной из курских колоний – отметили в Киновидеофонде.