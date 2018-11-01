поиск по сайту
 

    Кинофестиваль «Сталкер» возвращается в Курск

    Вчера, 08:09
    Кинофестиваль «Сталкер» возвращается в Курск
    Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» возвращается в Курск. Договоренность достигнута в ходе 107-го Российского кинорынка, который состоялся в Москве. Фестиваль «Сталкер» пройдет в Курске в феврале 2019 года. Предположительно, он продлится 5 дней, в программе будет как документальное, так и художественное кино. Показы пройдут в Курске, один киносеанс запланирован в районе. Помимо этого, исходя из условий проведения фестиваля, киносеансы, с большой долей вероятности, состоятся в одной из курских колоний – отметили в Киновидеофонде.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама