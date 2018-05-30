В следующем году в Курске благоустроят 50 дворов и 5 парков

В 2019-м в Курске по программе «Формирование комфортной городской среды» намерены привести в порядок 5 общественный территорий и 50 дворов.

В списке на следующий год - Пролетарский сквер - это зеленая зона с памятником в честь курян, погибших в Афганистане, расположенная на улице Дзержинского. Реконструкции подвергнется парк около Ермошкина озера, а также пешеходная часть улицы Ленина. Еще на двух площадках продолжатся работы, начавшиеся в 2018 году, - это парк КЗТЗ и сквер Героев 16-й воздушной армии в Железнодорожном округе. В мэрии Курска пояснили: если в результате проведения аукционов по этим пяти объектам образуется экономия, то высвободившиеся деньги направят на проектно-сметную документацию для реконструкции Боевки.

Также сформирован список дворов, которые приведут в порядок.

Центральный округ.

Проспект Клыкова, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, проспект Победы, 44, проспект Хрущева, 3, 5, 14, улица Чернышевского, 10, улица Радищева, 40, улица Дружининская, 33а, улица Ленина, 8, 31, 37, 84, улица Никитская, 12, Майский бульвар, 38, 44, улица Горького, 50, поселок Косиново, 8, 10.

Железнодорожный округ.

Улица Октябрьская, 65, улица Интернациональная, 6а, улица Республиканская, 22а, 48, 2-й Весенний проезд, 26, улица Маяковского, 93а/2, улица Станционная, 4, улица Союзная, 16, 16а, 17, 19, улица Краснознаменная, 9.

Сеймский округ.

Улица Парковая, 13, улица Менделеева, 29, 29а, Магистральный проезд, 12, 18/30, улица Крюкова, 7, 16б, 16в, улица Заводская, 39, поселок Аккумулятор, 33, 1-я Ламоновская, 2, 3-я Песковская, 27.