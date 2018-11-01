В Железногорске у спавшего на лавочке мужчины украли телефон

Полицейские задержали 27-летнего жителя Железногорска. Его подозревают в хищении мобильного телефона у спавшего на скамейке мужчины. Как рассказали в УМВД, преступление было совершено ночью. Нетрезвый 30-летний курянин присел отдохнуть на лавочку около подъезда и уснул. Подозреваемый стоял на балконе и наблюдал за спящим, когда услышал, как у того зазвонил телефон, решил воспользоваться его состоянием и похитить гаджет стоимостью около 10 тысяч рублей. У злоумышленника уже изъяли телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Железногорцу может грозить до пяти лет лишения свободы.



