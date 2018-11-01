Антимонопольщики завели дело против "Квадры"

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области возбудило дело в отношении филиала компании «Квадра». Претензии касаются несвоевременного ремонта и модернизации тепловых сетей, а также нарушений закона «О защите конкуренции». По мнению Курского УФАС, бездействие теплоснабжающей компании привело к нарушению прав жителей города на получение в полном объеме коммунальной услуги — в данном случае бесперебойно. Кроме того, за последние годы антимонопольная служба неоднократно предъявляла претензии к «Квадре» и их дочернему предприятию «Курская теплосетевая компания» в связи с нарушением запретов антимонопольного законодательства, за этот период было выдано 8 предупреждений по закону «О защите конкуренции».