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    Антимонопольщики завели дело против "Квадры"

    Вчера, 11:51
    Антимонопольщики завели дело против

    Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области возбудило дело в отношении филиала компании «Квадра». Претензии касаются несвоевременного ремонта и модернизации тепловых сетей,  а также нарушений закона «О защите конкуренции». По мнению Курского УФАС, бездействие теплоснабжающей компании привело к нарушению прав жителей города на получение в полном объеме коммунальной услуги — в данном случае бесперебойно. Кроме того, за последние годы антимонопольная служба неоднократно предъявляла претензии к «Квадре» и их дочернему предприятию «Курская теплосетевая компания» в связи с нарушением запретов антимонопольного законодательства, за этот период было выдано 8 предупреждений по закону «О защите конкуренции».

     

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