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    В Железногорском районе открыли новый комбикормовый завод

    Вчера, 12:07
    В Железногорском районе открыли новый комбикормовый завод
    В селе Линец Железногорского района открылся новый комбикормовый завод стоимостью более 3 миллиардов рублей. Производственная мощность предприятия - более 200 тысяч тонн кормов в год. Открытый здесь ранее элеватор обеспечивает единовременное хранение 150 тысяч тонн зерна. В торжественном открытии предприятия участвовал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Он отметил, что это одно из самых современных предприятий в регионе – и по объемам, и по уровню автоматизации, его строительство выполнено в сжатые сроки – всего за один год. Роман Старовой посетил с рабочим визитом и другие объекты АПК одного из крупнейших инвесторов области. Это свиноводческий комплекс в Конышевском районе и строящийся молочный комплекс в Железногорском районе. На Курском мясоперерабатывающем заводе познакомился с новейшими технологиями. По уровню технологического оснащения предприятие в селе Линец Железногорского района - самое передовое в России и третье в Европе. Врио губернатора провели экскурсию по цехам, показали весь технологический цикл. 

     

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