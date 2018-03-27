Николай Овчаров ответит на вопросы горожан в прямом эфире на ТК «ТАКТ»

Сегодня, 27 ноября, глава Администрации Курска оценит работу коммунальщиков. Подведет итоги реализации программы «Комфортная городская среда». Обсудит доступность дошкольного образования. Будут ли урегулированы цены на вывоз мусора? Когда в Курске решат вопрос с очередностью в ясельные группы? Что необходимо сделать, чтобы в Курске появился парк, который сможет претендовать на звание главного? Ответы на эти и другие вопросы уже сегодня в 18:15 на телеканале «ТАКТ». Телефон прямого эфира 8(4712)54-70-01. Также прямую трансляцию эфира можно смотреть на официальном сайте телекомпании www.takt-tv.ru







