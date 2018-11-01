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    Под Курском в перевернувшейся машине пострадали три человека

    Вчера, 12:48
    Под Курском в перевернувшейся машине пострадали три человека
    Накануне вечером в Железногорском районе в ДТП пострадали три человека. Автомобиль Ssang Yong, который двигался от Железногорска в сторону Фатежа в районе в деревни Нижнее Жданово опрокинулся в кювет. Травмы получили три пассажира - у 18-летней девушки переломы ног и ушибы, у 44-летней женщины и 42-летнего мужчины ушибы. Водитель в аварии не пострадал.
    Добавим, 26 ноября еще два автомобиля оказались в кювете. Утром в Горшеченском районе с дороги вылетел ВАЗ-2114. Пострадавшая 47-летняя пассажирка обратилась в медучреждение.
    Вечером в Касторенском районе ВАЗ 99-й модели съехал с трассы и врезался в дерево. 44-летнего водителя доставили в местную райбольницу.

     

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