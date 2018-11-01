В Железногорске в ДТП пострадала пассажирка автобуса. По информации Госавтоинспекции, авария с участием грузовика и автобуса ЛИАЗ произошла около полудня 26 ноября на улице Мира. Грузовой автомобиль ГАЗ выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог с круговым движением. В это время автобус двигался по перекрестку, столкновения избежать не удалось. В ДТП ранение получила 67-летняя женщина – пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу.