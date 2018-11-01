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    Более 80 курян узнали о своих долгах на вокзале

    Вчера, 13:10
    Более 80 курян узнали о своих долгах на вокзале
    Судебные приставы на Железнодорожном вокзале Курска провели акцию «Узнай о своих долгах». Любой желающий мог узнать о своей задолженности и при наличии таковой погасить ее прямо на месте. 83 человека обратились в «мобильный пункт судебных приставов». Они уточняли информацию о своих долгах, а также получали консультации по вопросам исполнительного производства. В результате куряне погасили долги на общую сумму 28 тысяч рублей. 
    Напомним, на сайте УФССП России по Курской области (www.r46.fssprus.ru) действует электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», в котором содержится информация об исполнительных производствах в отношении как физических, так и юридических лиц. 

     

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