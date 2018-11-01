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    Курянина за изнасилование дочери отправили в тюрьму на 15 лет

    Вчера, 13:54
    Курянина за изнасилование дочери отправили в тюрьму на 15 лет
    Состоялся суд над 36-летним жителем Курского района, его признали виновным в совершении 33 преступлений - "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и "совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Потерпевшая - дочь курянина. По данным СК, мужчина насиловал девочку на протяжении трех лет - с 2014 года. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

     

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