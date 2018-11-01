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    Приставы взыскали с агрофирмы почти 4,5 миллиона долга

    Вчера, 13:55
    Приставы взыскали с агрофирмы почти 4,5 миллиона долга
    В Курской области организация, занимающаяся производством сельхозпродукции, задолжала крупную сумму другой компании ООО «Кшеньагро». Задолженность составила 4 миллиона 400 тысяч рублей. Чтобы поторопить должника, пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства. Также он наложил запрет на регистрационные действия в отношении 54 транспортных средств, принадлежащих должнику-организации. После принятых мер организация поспешила погасить долг в полном размере.

     

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