Приставы взыскали с агрофирмы почти 4,5 миллиона долга

В Курской области организация, занимающаяся производством сельхозпродукции, задолжала крупную сумму другой компании ООО «Кшеньагро». Задолженность составила 4 миллиона 400 тысяч рублей. Чтобы поторопить должника, пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства. Также он наложил запрет на регистрационные действия в отношении 54 транспортных средств, принадлежащих должнику-организации. После принятых мер организация поспешила погасить долг в полном размере.