Около 30 человек травмировались на скользких улицах Курска

За последние два дня на скользких улицах Курска травмировались 28 человек. Как сообщили изданию "ДДД" в центре медицины катастроф, за минувшие сутки в травмпункт городской клинической больницы скорой медицинской помощи обратились 18 человек, а днем ранее в БСМП и детскую больницу №2 еще 10 пострадавших, из них пятеро – дети. Добавим, завтра в Курской области снова прогнозируют голодедицу, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть особенно осторожными.



