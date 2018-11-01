У продавца воска интернет-мошенник выманил 137 тысяч рублей

В Курчатове полицейские выясняют обстоятельства интернет-мошенничества. На рекламном сайте к продавцу пчелиного воска из Конышевского района обратился незнакомец с предложением выступить посредником в сделке с покупателем из Курска. Когда обговорили все нюансы, он предложил провести передачу и оплату товара в Курчатове. Покупатель и продавец прибыли к указанному месту, но мошенник в телефонном разговоре рассказал о новом условии.

Якобы для того, чтобы в дальнейшем у него были положительные отзывы, необходимо, чтобы передаваемая за товар сумма - 137 тысяч рублей- прошли оборот по его счету. По словам мужчины, деньги необходимо было перечислить по указанным реквизитам, а спустя несколько минут обналичить их. Потерпевший выполнил все инструкции. Но ни звонка посредника, ни денег не дождался. Полицейские уже установили, что предполагаемый мошенник звонил из Московской области.

Полиция предупреждает: перечислять деньги за услуги или товары необходимо только проверенным продавцам и агентам. Ни в коем случае не следует этого делать лицам, с которыми Вы не знакомы, тем более, когда речь идет и крупных суммах.