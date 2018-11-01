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    Рецидивист обокрал магазин, в котором раньше работал

    Вчера, 15:53
    Рецидивист обокрал магазин, в котором раньше работал
    В Курске задержан подозреваемый в краже из магазина в Беловском районе. Как пояснили в УМВД, в октябре неизвестный проник в торговую точку, выбив окна. Из кассы похитил почти 60 тысяч рублей. На месте происшествия криминалисты собрали следы и материалы, которые вместе с проверенной оперативной информацией стали основанием для привлечения подозреваемого к уголовной ответственности. Злоумышленником оказался 21-летний неоднократно судимый молодой человек. Раньше он некоторое время работал в магазине, поэтому точно знал, где хранятся деньги. Возбуждено уголовное дело. На время следствия молодой человек будет под арестом. Сейчас полицейские выясняют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в других районах области.

     

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