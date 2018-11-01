Рецидивист обокрал магазин, в котором раньше работал

В Курске задержан подозреваемый в краже из магазина в Беловском районе. Как пояснили в УМВД, в октябре неизвестный проник в торговую точку, выбив окна. Из кассы похитил почти 60 тысяч рублей. На месте происшествия криминалисты собрали следы и материалы, которые вместе с проверенной оперативной информацией стали основанием для привлечения подозреваемого к уголовной ответственности. Злоумышленником оказался 21-летний неоднократно судимый молодой человек. Раньше он некоторое время работал в магазине, поэтому точно знал, где хранятся деньги. Возбуждено уголовное дело. На время следствия молодой человек будет под арестом. Сейчас полицейские выясняют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в других районах области.











