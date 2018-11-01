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    Куряне стали меньше жаловаться на таксистов

    Сегодня, 08:11
    Куряне стали меньше жаловаться на таксистов
    39 обращений поступило от курян во время "горячей линии" Роспотребнадзора, в течение двух недель ведомство принимало звонки от потребителей транспортных услуг, в частности, услуг такси и каршеринга. Больше всего недовольство курян вызывало опоздание такси - на это пожаловались 23%. 18% интересовались правомерностью выбора маршрута. 15% обратились в Роспотребнадзор по поводу порядка провоза багажа в такси. На хамство водителей указали 13%. Добавим, год назад поступила 51 жалоба, 20% из них касались опоздания такси.

     

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