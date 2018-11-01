В Курской области проверят системы оповещения

30 ноября в Курской области состоится годовая проверка комплексной системы экстренного оповещения населения с включением сирен и проведением перехвата радио и телесигналов.

В 10.00 пройдет перехват звукового сопровождения телеканала «Сейм» с передачей учебной информации ГУ МЧС России по Курской области.

С 11.30 и до 11.33 куряне услышат прерывистое звучание сирен (сигнал «Внимание всем!»). Подача сигнала будет осуществляться по всей области.

В 11.36 пройдет перехват звукового сопровождения телеканала «Россия 1» с передачей учебной информации ГУ МЧС России по Курской области.

В 11.56 – перехват проводной радиотрансляционной сети «Радио Россия» с включением громкоговорителей на улице Ленина (до площади Перекальского) и перехват программы «Радио Россия» УКВ ЧМ радиопередатчика, для передачи учебной информации ГУ МЧС России по Курской области (по всей области).

С 12.05 до 12.08 в 30-ти километровой зоне от Курской атомной станции (8 районов) будет передана информация «Техническая проверка» (2-3 раза) посредством включения громкоговорящих устройств.

МЧС призывает курян не паниковать: проводится проверка!



