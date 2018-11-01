Курскэнерго продолжает снижать дебиторскую задолженность

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по снижению дебиторской задолженности. Одним из эффективных направлений этой работы является претензионно-исковая деятельность филиала.

С начала года специалистами правового блока Курскэнерго передано в суд 92 иска о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 165,65 млн рублей. В настоящее время с неплательщиков в пользу предприятия взыскано 64,95 млн рублей. Помимо этого, судебным приставам направлено 5 исполнительных листов на общую сумму 18 млн рублей.

По состоянию на ноябрь 2018 года в производстве судов различных инстанций находится 64 дела на общую сумму 30 млн рублей. По ряду крупных неплательщиков, в число которых входят АО «АтомЭнергоСбыт», МУП «Горводоканал» и МУП «Гортеплосеть» города Железногорск, АО «Курскоблводоканал» в пользу энергетиков судами уже вынесены решения на общую сумму 81,84 млн рублей.

Курскэнерго намерено продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все возможные меры, предусмотренные действующим законодательством.







