поиск по сайту
 

    Курскэнерго продолжает снижать дебиторскую задолженность

    Вчера, 16:43
    Курскэнерго продолжает снижать дебиторскую задолженность
    Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по снижению дебиторской задолженности. Одним из эффективных направлений этой работы является претензионно-исковая деятельность филиала.
    С начала года специалистами правового блока Курскэнерго передано в суд 92 иска о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 165,65 млн рублей. В настоящее время с неплательщиков в пользу предприятия взыскано 64,95 млн рублей. Помимо этого, судебным приставам направлено 5 исполнительных листов на общую сумму 18 млн рублей.
    По состоянию на ноябрь 2018 года в производстве судов различных инстанций находится 64 дела на общую сумму 30 млн рублей. По ряду крупных неплательщиков, в число которых входят АО «АтомЭнергоСбыт», МУП «Горводоканал» и МУП «Гортеплосеть» города Железногорск, АО «Курскоблводоканал» в пользу энергетиков судами уже вынесены решения на общую сумму 81,84 млн рублей.
    Курскэнерго намерено продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все возможные меры, предусмотренные действующим законодательством. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама