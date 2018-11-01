Жители Курска жалуются на холод в квартирах

С похолоданием значительно возросло количество обращений жителей Курска в администрацию города и округов - они жалуются на холод в квартирах. Чаще других с этой проблемой обращаются жители Железнодорожного округа. Комиссия побывала в жилище замерзающих курян. Выяснилось, что температура теплоносителя в подающих трубопроводах в жилых помещениях не соответствует нормативу в ряде домов на улицах Интернациональная, Республиканская, Краснознамённая. Администрация города направило курскому филиалу «Квадры» предостережение о недопустимости подобных фактов, нарушающих действующее законодательство.