Курянин из-за долгов ограбил офис микрозаймов

Вечером в офис компании микрозаймов ворвался мужчина в медицинской маске с пистолетом и похитил деньги, его добычей стало всего 1700 рублей. О грабеже сообщили в полицию. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Ищейка взяла след и указала, в каком направлении скрылся преступник. При просмотре записей с камеры наблюдения и со слов сотрудницы микрофинансовой организации составили описание грабителя. Вскоре удалось получить информацию о месте работы и личности злоумышленника и задержать его. Выяснилось, что у мужчины большие долги по нескольким займам, один из которых он взял в этой же микрофинансовой организации. Курянин признался, что на преступление пошёл, чтобы рассчитаться с долгами, похищенные деньги потратил на погашение своих кредитов. Пистолет оказался пневматическим. Сейчас мужчина даёт признательные показания и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение". За это преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.



