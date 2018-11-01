В курскую колонию пытались доставить 4 мобильника в банке с кетчупом

В курские колонии всё чаще пытаются передать какие-либо запрещенные предметы, при этом родственники осужденных идут на различные ухищрения. Как рассказали в пресс-службе регионального УФСИН, в исправительной колонии №3 задержали москвичку, которая пыталась пронести на свидание к осужденному, отбывающему семилетний срок, мобильный телефон, sim-карту и зарядное устройство. Сотрудники колонии обнаружили их при досмотре личных вещей 43-летней женщины. Свидание отменили. Был составлен административный протокол. В исправительной колонии строгого режима №2, расположенной в поселке Касиново, при досмотре бандероли, прибывшей от жителя Курской области в адрес 29-летнего осужденного, отбывающего 9-летний срок, в смеси кофе и сахара нашли химическое вещество в виде белых кристаллов. На место вызвали полицейских. Они составили протокол, а вещество направили на экспертизу. Если подтвердится, что это наркотик, отправителя ждёт уголовное преследование. В этой же колонии предотвратили ещё одно правонарушение – в посылке, пришедшей от уроженки Калуги на имя осужденного, отбывающего трёхлетний срок, обнаружили 4 мобильных телефона. Их положили в банку с кетчупом. Сейчас по всем фактам проводятся служебные проверки.



