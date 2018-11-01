поиск по сайту
 

    В курскую колонию пытались доставить 4 мобильника в банке с кетчупом

    Сегодня, 12:10
    В курскую колонию пытались доставить 4 мобильника в банке с кетчупом
    В курские колонии всё чаще пытаются передать какие-либо запрещенные предметы, при этом родственники осужденных идут на различные ухищрения. Как рассказали в пресс-службе регионального УФСИН, в исправительной колонии №3 задержали москвичку, которая пыталась пронести на свидание к осужденному, отбывающему семилетний срок, мобильный телефон, sim-карту и зарядное устройство. Сотрудники колонии обнаружили их при досмотре личных вещей 43-летней женщины. Свидание отменили. Был составлен административный протокол. В исправительной колонии строгого режима №2, расположенной в поселке Касиново, при досмотре бандероли, прибывшей от жителя Курской области в адрес 29-летнего осужденного, отбывающего 9-летний срок, в смеси кофе и сахара нашли химическое вещество в виде белых кристаллов. На место вызвали полицейских. Они составили протокол, а вещество направили на экспертизу. Если подтвердится, что это наркотик, отправителя ждёт уголовное преследование. В этой же колонии предотвратили ещё одно правонарушение – в посылке, пришедшей от уроженки Калуги на имя осужденного, отбывающего трёхлетний срок, обнаружили 4 мобильных телефона. Их положили в банку с кетчупом. Сейчас по всем фактам проводятся служебные проверки.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама