В курском аэропорту провели антитеррористические учения

В курском аэропорту прошли учения силовиков «Набат-2018». По легенде группа террористов совершила вооруженный налет на воздушное судно АН-24. Были захвачены заложники. Террористы выдвинули властям ряд требований политического и экономического характера, в случае невыполнения которых возникала угроза жизни заложников. Особенностью учения было и то, что на борту АН-24 находилось радиологическое оружие «Цезий – 137». Под руководством оперативного штаба была проведена контртеррористическая операция, в результате которой террористы были обезврежены, а заложники освобождены.

"Сегодня отрабатывались механизмы взаимодействия по предотвращению террористической опасности на территории Курской области. Учения завершены. Будут подведены итоги. Уже есть определенные замечания, выявлены недоработки, которые мы учтем на будущее. Ведь основная задача таких мероприятий – сделать работу над ошибками, чтобы такое не произошло в реальной жизни", - сказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Заместитель начальника УФСБ России по Курской области Юрий Абросимов отметил, что учения с использованием штурма самолета – самые сложные.

Фото ГТРК "Курск"