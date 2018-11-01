Необоснованно уволенного за пьянство курянина восстановили на работе. Подробности истории рассказали в прокуратуре. Мужчина работал оператором производства по утилизации алкогольной продукции. В помещении, где он трудился, отсутствовала вытяжка, из-за чего испарения спиртосодержащей жидкости попадали на его одежду. Состояние усталости сотрудника после ночной смены и запах алкоголя в помещении расценили как пьянство на работе. Приказом директора предприятия мужчину уволили. При этом на медосвидетельствование курянина не направляли. Тогда работник по своей инициативе прошел обследование в специализированном учреждении, где алкогольное опьянение не подтвердили. Мужчина через суд добился восстановления на работе. Также ему полагается зарплата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в связи с незаконным увольнением.