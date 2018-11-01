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    В Курске закрыли пекарню, торговавшую эклерами с сальмонеллой

    Сегодня, 16:44
    В Курске закрыли пекарню, торговавшую эклерами с сальмонеллой
    В Роспотребнадзоре рассказали о мерах, принятых в Курске из-за случаев сальмонеллеза. Напомним, после употребления эклеров, приобретенных в сети пекарен «Добропёк», несколько горожан оказались в больнице. Специалисты санитарного ведомства провели внеплановые проверки в отношении изготовителя и продавца пирожных. На основании административных материалов суд признал виновным и кондитерский цех, где были изготовлены пирожные, и непосредственно торговую точку, где они реализовывались. Предприятие по производству кондитерских изделий закрыто на 80 суток, пекарня на Садовой, 34 — на 20 суток.
    Курянам, чтобы не стать жертвами некачественной продукции, рекомендуют перед покупкой внимательно изучать маркировку, а именно: наименование производителя, дату изготовления, сроки годности и требования к условиям хранения.

     

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