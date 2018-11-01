В Курске закрыли пекарню, торговавшую эклерами с сальмонеллой

В Роспотребнадзоре рассказали о мерах, принятых в Курске из-за случаев сальмонеллеза. Напомним, после употребления эклеров, приобретенных в сети пекарен «Добропёк», несколько горожан оказались в больнице. Специалисты санитарного ведомства провели внеплановые проверки в отношении изготовителя и продавца пирожных. На основании административных материалов суд признал виновным и кондитерский цех, где были изготовлены пирожные, и непосредственно торговую точку, где они реализовывались. Предприятие по производству кондитерских изделий закрыто на 80 суток, пекарня на Садовой, 34 — на 20 суток.

Курянам, чтобы не стать жертвами некачественной продукции, рекомендуют перед покупкой внимательно изучать маркировку, а именно: наименование производителя, дату изготовления, сроки годности и требования к условиям хранения.



