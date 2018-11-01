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    Завтра куряне напишут тест по истории Отечества

    Сегодня, 08:00
    Завтра куряне напишут тест по истории Отечества
    30 ноября пройдет масштабная образовательная акция «Тест по истории Отечества», она охватит все регионы России и несколько десятков стран. Акцию проведут уже в четвертый раз. Региональными площадками теста в Курске станут Курский и Юго-Западный госуниверситеты. Задания будут содержать не только вопросы по всем периодам истории страны, но и затронут Конституцию Российской Федерации. В этом году главному документы страны исполняется 25 лет. Участникам потребуется ответить на 40 вопросов за 40 минут. Сделать это можно будет не только в стенах университетов. У всех желающих есть возможность пройти онлайн-тестирование: 30 ноября доступ к заданиям будет открыт на сайте проекта кдгр.рф. Участниками акции станут студенты образовательных организаций региона и все желающие. Тестирование будет анонимным. Очный этап тестирования начнется в 11.00.

     

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