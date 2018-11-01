На зиму запретили остановку на нескольких улицах Курска

Администрация Курска на зимний период запретила остановку транспорта на нескольких улицах. Как пояснили в мэрии, это сделано для обеспечения беспрепятственного движения пассажирского и спецтранспорта и осуществления механизированной уборки проезжей части. Соответствующие знаки появятся на улицах Ленина, Радищева, Дзержинского, Горького, Мирная, Сумская, Косухина, Студенческая, 50 лет Октября, на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков, Гагарина на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова. Здесь остановки запрещены с 8 вечера до 8 утра, а на проспекте Дружбы круглосуточно.



